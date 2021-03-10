هالاند يقود دورتموند إلى ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 2017 بأرقام مذهلة

إرلينغ هالاند (فرانس برس)

قاد المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند فريقه بروسيا دورتموند الألماني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفي فريقه أمام ضيفه إشبيلية 2-2 في ثمن النهائي الثلاثاء.

وكان هالاند سجل هدفين من ثلاثية فريقه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز دورتموند على النادي الأندلسي في عقر داره 3-2، ورد المهاجم المغربي يوسف النصيري على هالاند بثنائية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

قال هالاند: «كانت مباراة صعبة، أنا مرهق ولكن من الجيد التأهل للدور التالي، كنا ندرك أنهم أقوياء جداً ولكن عندما سجلنا هدفا احتاجوا لثلاثة والتقدم 1-صفر في الشوط الأول كان جيدا بالنسبة لنا».

وتأهل النادي الألماني للدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017 بقيادة مدربه السابق وتشيلسي الإنجليزي الحالي توماس توخل، ولم يذق الفريق طعم الخسارة في عقر داره في مبارياته الثماني الأخيرة في دوري الأبطال (5 انتصارات مقابل 3 تعادلات)، كما لم يخسر سوى مباراة واحدة من مبارياته الـ12 الأخيرة على ملعبه في المسابقة الأوروبية، كانت أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي بهدف في موسم 2018-2019، في طريق الأخير للوصول إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام مواطنه ليفربول بهدفين نظيفين.

هي الثنائية الرابعة تواليا للمهاجم النرويجي في المسابقة الأوروبية، وهو رقم قياسي، كما رفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 20 هدفا في 14 مباراة في دوري الأبطال متخطيا مواطنه مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي أولي غونار سولسكيار كأغزر الهدافين النرويجيين، إلا أن الأخير احتاج إلى 77 مباراة لتسجيل 19 هدفاً.