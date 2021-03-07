كسر هيمنة سلتيك.. جيرارد يقود «رينغرز» للتتويج بالدوري الأسكتلندي للمرة الـ55

جيرارد. (تويتر)

كسر «رينغرز» هيمنة منافسه التقليدي العنيد سلتيك على لقب الدوري الأسكتلندي لكرة القدم، واستعاد الفريق لقب المسابقة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

واستفاد «رينغرز»، الذي يقوده نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد، من سقوط سلتيك في فخ التعادل السلبي مع مضيفه دندي يونايتد، وتوج بلقب المسابقة للمرة الـ55 في التاريخ.

ويستحوذ «رينغرز» على الرقم القياسي لعدد مرات التتويج باللقب، حيث أحرز اللقب اليوم للمرة الـ55 مقابل 51 لقبًا لسلتيك الذي احتكر اللقب في المواسم التسعة الماضية.

وحرم «رينغرز» منافسه التقليدي من تحطيم الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب على التوالي، حيث ظل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز المتتالية مناصفة بين الفريقين برصيد تسعة ألقاب متتالية.

ومنح «رينغرز» مدربه جيرارد (40 عامًا) أول لقب له في بطولات الدوري المحلية، علمًا بأن جيرارد الذي قضى معظم مسيرته كلاعب في صفوف ليفربول الإنجليزي لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول رغم فوزه مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2004 / 2005.