فوز طائرة الهلال على النصر في كأس ليبيا

منافسات الطائرة الليبية (إنترنت)

حقق أمس السبت فريق الهلال الفوز على النصر في المباراة التى جمعتهما بالمجمع الرياضي ببنغازي، ضمن تصفيات كأس ليبيا للكرة الطائرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (25/ 17، 23 /25 ، 25/ 17 ،25/ 13).

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عصام الفسي حكما أول ووائل بوشعالة حكما ثانيا، وحكما الراية علي الأوجلي واعبيد البرغثي، والمسجلان مجدي المسماري وبدر البرهمي.

ويقام غدا الإثنين لقاء جديد بمجمع سليمان الضراط ببنغازي بين فريقي الأهلي بنغازي والهلال، والفائز منهما سيتأهل عن المجموعة الثالثة لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة.

سبق وتأهل الأهلي طرابلس للنهائيات عن المجموعة الثالثة، أما عن المجموعة الثانية فتبقت مباراة واحدة ستقام الثلاثاء المقبل بقاعة مصراتة وتجمع السويحلي والاتحاد المصراتي والفائز منهما سيتأهل للنهائيات.