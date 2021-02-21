فوز طائرة الهلال على النصر في كأس ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 12:22 مساء
منافسات الطائرة الليبية (إنترنت)

حقق أمس السبت فريق الهلال الفوز على النصر في المباراة التى جمعتهما بالمجمع الرياضي ببنغازي، ضمن تصفيات كأس ليبيا للكرة الطائرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (25/ 17،  23 /25 ، 25/ 17 ،25/ 13).

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عصام الفسي حكما أول ووائل بوشعالة حكما ثانيا، وحكما الراية علي الأوجلي واعبيد البرغثي، والمسجلان مجدي المسماري وبدر البرهمي.

ويقام غدا الإثنين لقاء جديد بمجمع سليمان الضراط ببنغازي بين فريقي الأهلي بنغازي والهلال، والفائز منهما سيتأهل عن المجموعة الثالثة لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة.

سبق وتأهل الأهلي طرابلس للنهائيات عن المجموعة الثالثة، أما عن المجموعة الثانية فتبقت مباراة واحدة ستقام الثلاثاء المقبل بقاعة مصراتة وتجمع السويحلي والاتحاد المصراتي والفائز منهما سيتأهل للنهائيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
تطعيم سكان أكثر من مئة دولة في العالم بـ200 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا»
دولى
روسيا تعلن رصد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور «إتش5 إن8»
دولى
عكس التيار: العوائق أمام الانتخابات وخارطة الطريق إليها
فيديو
كيم كارداشيان تطلب الطلاق رسميا
ثقافة وفن
شركة «أوبر» تخسر قضية تصنيف سائقيها في بريطانيا
اقتصاد
المدرعة اليابانية أوساكا تحرز لقب أستراليا للتنس على حساب الأميركية جنيفر
رياضة عالمية
مياه «حمراء» تغمر شوارع مدينة بيكالونغان بإندونيسيا
دولى
ثروة من نفايات البلاستيك.. تجربة رائدة في كينيا مفيدة ماليا وبيئيا
اقتصاد
كشف ملابسات جريمة قتل وسطو مسلح بمنطقة الحدائق
ليبيا
الدوري التونسي يستحوذ على 30 لاعباً ليبياً في آخر ثلاثة مواسم
رياضة محلية
بعضها غريب وآخر صادم.. ثورة 17 فبراير في اعترافات قادة دول غربية
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟