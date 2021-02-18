خطة من ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 05:17 مساء
مهاجم بوروسيا دورتموند, اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن تفاصيل خطة ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن ريال مدريد يعلم أن الصفقة لن تكون سهلة، وسيتعين عليه دفع أكثر من 100 مليون يورو، حيث سيحصل بوروسيا دورتموند على 90 مليون يورو، بينما سينفق 20 مليونا أخرى كعمولات.

وأضافت الجريدة أنه أثناء انتقال هالاند من سالزبورج إلى دورتموند حصل والده على ثمانية ملايين يورو، و15 مليون يورو لوكيله الإيطالي، مما رفع قيمة الصفقة إلى 43 مليون يورو، وحصل نادي سالزبورج على 20 مليون يورو فقط.

وأشارت الجريدة إلى أن الريال يدرك أنه يتعين عليه دفع عمولات، لكن لخفض 90 مليون يورو التي سيطلبها نادي دورتموند، سيضع ريال مدريد الثنائي لوكا يوفيتش وماريانو دياز لتقليل قيمة الصفقة.

وذكرت أن هالاند يحصل على راتب سنوي بقيمة ثمانية ملايين يورو، وهو ما يراه ريال مدريد مقبولا، على الرغم من أن النرويجي سيطلب المزيد من الأموال.

واختتمت الجريدة أن رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، سيبقى مخلصا لفكرته بعدم ارتكاب حماقات مالية، وإذا لم يتوصل لاتفاق جيد، فلن يتعاقد مع هالاند في الصيف.

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