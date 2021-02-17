إعصار مبابي يحطم برشلونة في معقله ويقرب سان جرمان من ربع نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 03:24 مساء
مبابي يسجل في برشلونة (فرانس برس)

سجل نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية رائعة في شباك برشلونة الإسباني ليقود فريقه إلى فوز لافت وتاريخي (4-1)، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب كامب نو الثلاثاء.

وجاءت أهداف مبابي في الدقائق 32 و65 و85، في حين سجل زميله الإيطالي مويز كين الهدف الآخر في الدقيقة 70، بعدما تقدم برشلونة بهدف لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 27، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتقام مباراة الإياب في 10 مارس المقبل على ملعب بارك دي برانس في باريس، وبات سان جرمان أول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب كامب نو في تاريخ دوري أبطال أوروبا، أما الفريق الفرنسي الآخر الذي حقق الفوز على الملعب ذاته فكان متز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها العام 1984 لكن في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية.

وفي غياب البرازيلي نيمار والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا، قرر مدرب باريس سان جرمان الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو إشراك ثلاثي خط المقدمة المؤلف من الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكين ومبابي.

في المقابل، عاد قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه إلى صفوف الفريق بعد غياب دام من 21 نوفمبر الماضي بسبب إصابة في أربطة الركبة للعب إلى جانب الفرنسي كليمان لانغليه.

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