حرمان حسين الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية

حسين الشحات. (إنترنت)

أعلن النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الثلاثاء، رسميا حرمان ثنائي الفريق محمود عبدالمنعم كهربا، وحسين الشحات، من استكمال منافسات كأس العالم للأندية، المقامة في الدوحة القطرية.

وقال الأهلي: «تلقت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات وكهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غدٍ الخميس».

وأوضح النادي أن ذلك جاء بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني.

وكانت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية قررت عزل كهربا والشحات، لمدة 24 ساعة، وخضوعهما لمسحة طبية عاجلة، بعد مصافحتهما محمد أبوتريكة نجم الأهلي المصري الأسبق، الذي كان موجودًا بين الجماهير، عقب لقاء بايرن ميونيخ، بنصف النهائي أمس الإثنين، والذي خسره الفريق (0-2).