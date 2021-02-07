«الدحيل» يفوز على «أولسان هيونداي» ويحصد المركز الخامس بمونديال الأندية

مباراة الدحيل القطري وأولسان هيونداي الكوري بمونديال الأندية. (تويتر)

حصد فريق «الدحيل» القطري، المركز الخامس في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في كأس العالم للأندية، بعد فوزه على «أولسان هيونداي»، الكوري الجنوبي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد أحمد بن علي.

وافتتح أيدميلسون جونيور التسجيل لفريق «الدحيل» في الدقيقة 21، قبل أن يسجل يون بيت غارام هدف التعادل في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 66 أحرز محمد مونتاري الهدف الثاني للدحيل، ثم حسم المعز علي الفوز بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الضيافة في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، حصد «الدحيل» المركز الخامس بمونديال الأندية، في المقابل احتل «أولسان هيونداي»، بطل آسيا المركز السادس في المسابقة.

يذكر أن الفريق القطري خسر في مباراة ربع النهائي أمام الأهلي المصري بهدف نظيف، بينما خسر الفريق الكوري من تيغريس أونال المكسيكي في الدور ذاته بنتيجة 1-2.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي المصري فريق بايرن ميونيخ الألماني غدًا الإثنين، في مباراة مرتقبة بنصف نهائي كأس العالم للأندية.