إبراهيموفيتش يسجل رقما مميزا في فوز ميلان على كروتوني برباعية

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. (تويتر)

حقق فريق «إيه سي ميلان»، فوزًا مهمًّا في عقر داره على مضيفه كروتوني، بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم مساء بينهما اليوم على ملعب سان سيرو في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

تقدم ميلان في النتيجة عن طريق إبراهيموفيتش في الدقيقة (30)، واستطاع ميلان تعميق الفارق بإضافة هدف آخر عن طريق إبراهيموفيتش عند الدقيقة 64.

وتمكن ميلان من تعزيز النتيجة عن طريق أنتي ريبيتش في الدقيقة (69)، قبل أن يعزز نفس اللاعب النتيجة بإحرازه الهدف الأخير عند الدقيقة 70 لتصبح النتيجة 4-0.

وارتفع رصيد ميلان إلى 49 نقطة ليتربع على القمة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه، إنتر ميلان، الذي تصدر البطولة موقتًا بفضل فوزه على مضيفه فيورنتينا، أول أمس الجمعة، بنفس المرحلة.

وسجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، رقمًا مميزًا خلال المباراة، حيث وصل إلى الهدف رقم 500 في مسيرته مع الأندية التي لعب لها خلال السنوات الماضية.

وجاءت أهداف إبراهيموفيتش الـ 500 مع الأندية التي لعب لها كالآتي: مالمو السويدى (18 هدفًا)، أياكس (48 هدفًا)، يوفنتوس (26 هدفًا)، إنتر ميلان (66 هدفًا)، برشلونة (22 هدفًا)، ميلان (82 هدفًا)، باريس سان جيرمان (156 هدفًا)، مانشستر يونايتد (29 هدفًا)، لوس أنجلوس غالاكسي (53 هدفًا).