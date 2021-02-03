نتس يوقف تقدم كليبرز عبر إيرفينغ وهاردن في الدوري الأميركي للسلة

كوهي ليونارد في اليسار يواجه كايري إيرفينغ (فرانس برس)

قاد نجما بروكلين نتس كايري إيرفينغ وجيمس هاردن فريقهما إلى فوز صعب على لوس أنجليس كليبرز (124-120) في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، إذ أحرز الأول 39 نقطة، وسجل الثاني الـ«تريبل دابل» رقم 50 في مسيرته الاحترافية.

وشهدت المباراة على ملعب مركز باركليز تألقاً للثلاثي الكبير إيرفينغ، وهاردن وكيفن دورانت، إذ سجلوا ما مجموعه 90 نقطة لإيقاف سلسلة انتصارات كليبرز الذي لم يهزم في ثلاث مباريات متتالية، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

في المقابل، قاد كوهي ليونارد كليبرز بتسجيله 33 نقطة، فيما أضاف بول جورج 26 نقطة، و21 نقطة للفرنسي نيكولا باتوم.

وقال إيرفينغ إن نتس كان مصمما على حسم النتيجة أمام كليبرز الذي دخل المباراة متصدرا ترتيب المنطقة الغربية مع أفضل سجل بالدوري هذا الموسم.

وأضاف: «كنا نعلم أنهم سيلعبون بقوة، ولديهم لاعبان رائعان ليونارد وجورج ومجموعة رائعة من اللاعبين الآخرين».

وتابع: «كنا نعلم أيضا أنهم كانوا ينتظرون منافستنا والتغلب علينا، لذلك أردنا تسجيل انطباع، شعرت أننا فعلنا ذلك، لقد كان جهدا جماعيا كاملا، وهذا ما ستتطلبه كل ليلة».