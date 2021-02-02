غوارديولا يكشف آخر تطورات عودة أغويرو

أغويرو. (فرانس برس)

أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب «مانشستر سيتي» الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن الهداف التاريخي للفريق، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، لا يزال بحاجة إلى بضعة أسابيع لمعاودة اللعب بعد تعافيه تمامًا من فيروس «كورونا».

وخضع أغويرو، الذي عانى من إصابات عدة هذا الموسم ولم يخض سوى حفنة من المباريات، لحجر صحي في الأيام الأخيرة بعد أن جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له للكشف عن «كوفيد-19» إيجابية.

وخاض أغويرو ثلاث مباريات أساسيًّا فقط هذا الموسم في جميع المسابقات، وتعود آخر مباراة له إلى الثالث من يناير الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي الثلاثاء، عشية مواجهة فريقه لبيرنلي: «لم يعد إلى التمارين على أرضية الملعب حتى الآن.. بدأ يتحرك قليلًا بالأمس لكنه بحاجة إلى بضعة أسابيع للعودة». وتابع: «نتيجته جاءت سلبية وهذا هو الأهم. إنه يتمتع بصحة جيدة الآن. من المهم جدًّا أن يعود إلى صفوف الفريق لأنه الهداف».