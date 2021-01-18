استقالة فورية في المنتخب الإنجليزي للسيدات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 03:55 مساء
فيل نيفيل مع منتخب إنجلترا للسيدات (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، فيل نيفيل، استقال من منصبه بصورة فورية، ودخل نيفيل (43 عامًا) في مفاوضات مع نادي «إنتر ميامي» الأميركي، ويتوقع أن يتولى تدريبه.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في بيان، إنه سيعين مدربًا موقتًا للمنتخب، لحين تولي الهولندية سارينا فيخمان المهمة بعد أولمبياد طوكيو الصيفي المؤجل في أغسطس المقبل حسب الاتفاق، كما أوردت «رويترز».

وتعمل فيخمان حاليًا مدربة للمنتخب النسائي الهولندي، وسبق وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن الهولندية سارينا فيخمان ستتولى تدريب المنتخب الإنجليزي الأول للكرة النسائية، خلفًا للمدرب الحالي فيل نيفيل بداية من العام المقبل.

وكان منتخب هولندا توِّج العام 2017 بلقب بطولة أوروبا للكرة النسائية تحت قيادة فيخمان البالغة 50 عامًا، كما تأهل المنتخب تحت قيادتها أيضًا لنهائي كأس العالم في فرنسا العام الماضي قبل أن يخسر أمام نظيره الأميركي بهدفين نظيفين.

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