مصر تبلغ الدور الثاني وخسارة ثانية للمغرب في مونديال اليد

مباراة مصر أمام مقدونيا (إنترنت)

اكتسح منتخب مصر نظيره المقدوني الشمالي (38-19) أمس السبت ليضمن تأهله إلى الدور الثاني لبطولة العالم بكرة اليد المقامة في مصر، فيما تعرّض المنتخب المغربي لخسارته الثانية وكانت أمام البرتغال (20-33).

ويتأهل إلى الدور الثاني بطل ووصيف وثالث كل مجموعة وتنقل هذه المنتخبات معها نقاطها إلى هذا الدور الذي توزع فيه المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى أربع مجموعات من ستة فرق، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

سيطر «الفراعنة» على مجريات الشوط الأول، حيث تألق كافة لاعبيه، ليحسموه بنتيجة كبيرة (20-6)، قبل أن يواصل المنتخب المستضيف للبطولة سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، ويحسم اللقاء بفارق 19 هدف.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة بأربع نقاط من انتصارين متتاليين، حيث حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على منتخب تشيلي (35-29)، وحصد حسن قداح لاعب المنتخب المصري لقب رجل المباراة بتسجيله ستة أهداف في المباراة.

ومني المنتخب المغربي بخسارته الثانية تواليا، بسقوطه أمام البرتغال التي ضمنت تأهلها إلى الدور الثاني (20-33) في منافسات المجموعة السادسة، ويختتم لقاءات الدور الأول لهذه المجموعة الإثنين حيث تلعب البرتغال مع الجزائر وأيسلندا أمام المغرب، وخسر المنتخب الجزائري أمام نظيره الأيسلندي (24-39).