مورينيو ينتقد دفاع توتنهام بعد التعادل أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

جوزيه مورينيو. (إنترنت)

أعرب المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، جوزيه مورينيو، عن خيبة أمله من هشاشة دفاع فريقه، والسماح لفولهام بالتعادل معه (1-1) في مباراتهما أمس الأربعاء، وهو التعادل السادس للفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت النتيجة مماثلة لما حدث أمام نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد وكريستال بالاس، حيث تقدم توتنهام وفشل في الاستفادة من ذلك وسمح لمنافسيه بالعودة.

ومنح هاري كين التقدم لتوتنهام بضربة رأس، وفي الشوط الثاني من عمر المباراة أدرك إيفان كافاليرو، التعادل للفريق الضيف.

وقال مورينيو، في تصريحات عقب انتهاء المباراة، وفقًا لـ«كورة»: «في الشوط الثاني أتيحت لنا أبرز فرصة لحسم المباراة لكن عندما لا تفعل ذلك فلا يجب اهتزاز شباكك بمثل هذه الطريقة كما حدث معنا».

وأوضح: «هذه القصة تكررت منذ بداية الموسم. نتحدث عن عدم حسم المباريات، نعم يمكننا التحدث عن ذلك، واليوم كان الوضع واضحا حيث كان يجب علينا حسم المباراة في الشوط الأول، بالعودة إلى الأهداف التي دخلت مرمانا فمن الصعب استيعاب ذلك».

وأجاب المدرب البرتغالي عند سؤاله عن تراجع فريقه: «هناك بعض الأمور التي يجب أن تحدث فيما يتعلق بتنظيم الفريق، لكن هناك أشياء أخرى متعلقة بالإمكانات الفردية والقدرة الفردية، هذا هو الأمر بكل بساطة».

ويحل توتنهام، الذي يحتل المركز السادس متأخرا بست نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر، ضيفا على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب يوم الأحد.