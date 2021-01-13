مصر تفوز على تشيلي في افتتاح كأس العالم لكرة اليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 09:32 مساء
جانب من مباراة كرة اليد بين مصر وتشيلي

حقق منتخب مصر فوزًا مهمَّا على تشيلي بنتيجة (35 - 29)، في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي أُقيمت اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وافتتحت النسخة رقم 27 لبطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى.

وشهدت بداية المباراة تفوق المنتخب المصري بقيادة المدرب الإسباني روبرتو غارسيا باروندو على نظيره التشيلي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 18- 11.

وأظهر يحيي الدرع، نجم منتخب مصر، تألقًا في المباراة بتسجيله 6 أهداف من 6 رميات، كما تمكن الحارس محمد الطيار من إبعاد عدة محاولات في الدقائق الأخيرة من المباراة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إعدام بحق امرأة منذ عقود
دولى
«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب
دولى
«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
اللقاءات السرية تزاحم الوساطة الأممية.. تسريبات عن زيارة مبعوث إردوغان إلى شرق ...
ليبيا
«الصحة التونسية»: فرض العزل العام الشامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس
عربى
شعبان شكاب.. قصة شرطي أعاد آلاف الدينارات لأسرة مواطن مات في حادث
ليبيا
جدل حول الملك الأمازيغي «شيشنق» بعد ظهور تمثال له بالجزائر
ليبيا
«دفاع الوفاق»: نطالب الجهات الأمنية بالتنسيق المسبق معنا.. ولم نطلع على عملية ...
ليبيا
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير خطير لانخفاض مستوى هذا الفيتامين في جسمك