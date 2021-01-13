مصر تفوز على تشيلي في افتتاح كأس العالم لكرة اليد

جانب من مباراة كرة اليد بين مصر وتشيلي

حقق منتخب مصر فوزًا مهمَّا على تشيلي بنتيجة (35 - 29)، في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي أُقيمت اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وافتتحت النسخة رقم 27 لبطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى.

وشهدت بداية المباراة تفوق المنتخب المصري بقيادة المدرب الإسباني روبرتو غارسيا باروندو على نظيره التشيلي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 18- 11.

وأظهر يحيي الدرع، نجم منتخب مصر، تألقًا في المباراة بتسجيله 6 أهداف من 6 رميات، كما تمكن الحارس محمد الطيار من إبعاد عدة محاولات في الدقائق الأخيرة من المباراة.