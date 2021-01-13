«مانشستر يونايتد» يتسبب في تحذير خطير للدوري الإنجليزي قبل العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 05:09 مساء
لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون (فرانس برس)

يتعين على أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن تكون مثالًا يحتذى به في الالتزام ببروتوكول فيروس «كورونا المستجد» أو المخاطرة بالعقوبات، بحسب ما حذّر الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري، ريتشارد ماسترز.

وأرسلت الرابطة الأسبوع الماضي توجيهات جديدة للأندية تطلب فيها من اللاعبين تخفيف احتفالاتهم، مثل العناق بعد تسجيل الأهداف وتجنب المصافحة وتبديل القمصان، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأتبع ماسترز التوجيهات برسالة إلى الأندية الثلاثاء: «نحن محظوظون لقدرتنا على الاستمرار باللعب وتقديم مسابقتنا للجماهير في منازلهم، في مختلف أنحاء العالم».

تابع: «هذا يجلب تدقيقًا إضافيًّا ويتعين على البريميرليغ أن تكون رائدة في وضع نموذج صحيح يجب اتباعه».

ولم يتلقَ لاعبو «مانشستر يونايتد» الرسالة، إذ احتفلوا بعد تسجيل الفرنسي بول بوغبا هدف الفوز على «بيرنلي» (1-صفر) الثلاثاء، لينفردوا بالصدارة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيهم.

وقال المدرب النروجي أولي غونار سولشاير بعد المباراة: «سنقوم بكل ما في وسعنا للالتزام بالإرشادات لأننا جميعًا نريد استمرار كرة القدم بأمان».

وتواجه بريطانيا سلالة جديدة من فيروس «كوفيد-19» أكثر قابلية للعدوى، وأُغلقت المدارس والمتاجر غير الضرورية، وتم حث المواطنين على العمل عن بُعد.

وبرغم الارتفاع الكبير في الإصابات والوفيات الأسبوع الماضي، أجلت رابطة الدوري بعض مباريات دوري النخبة، فيما ارتفع عدد المباريات المؤجلة في المستويات الدنيا.

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