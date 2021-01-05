إصابة مدافع يوفنتوس ساندرو بفيروس كورونا

مدافع يوفنتوس ساندرو. (فرانس برس)

ألمّ فيروس كورونا المستجد، باللاعب البرازيلي أليكس ساندرو، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، بحسب ما أكد بطل الدوري، اليوم الإثنين.

وقال نادي السيدة العجوز، إنه بعد ظهور بعض الأعراض الخفيفة، جاءت فحوصات اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إيجابية بكوفيد-19، مشيرًا إلى أنه تم وضع اللاعب في العزل الصحي.

ولفت النادي إلى أنه على اتصال بالسلطات الصحية لتحديد الآلية الفعالة لتنفيذ البروتوكولات المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب والمنافسة للفريق.

ولعب البرازيلي لمدة 83 دقيقة في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 4-1 على أودينيزي أمس الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي بوفنتوس صاحب المركز الخامس حالياً في الدوري الإيطالي، مع ميلان المتصدر على ملعب سان سيرو الأربعاء.