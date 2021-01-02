«كورونا» يزيد أوجاع نابولي في النيجيري أوسيمهن بعد خلع الكتف

فيكتور أوسيمهن (فرانس برس)

أعلن نادي نابولي الإيطالي، أمس الجمعة، عن إصابة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمهن بفيروس «كورونا المستجد» لدى عودته إلى إيطاليا، حيث غاب المهاجم البالغ من العمر 21 عاما عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي بعد إصابة بخلع في كتفه، تعرض له خلال وجوده مع منتخب بلاده لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال النادي الجنوبي في بيان: «يستطيع نابولي تأكيد إصابة فيكتور أوسيمهن بوباء كورونا المستجد لدى عودته إلى إيطاليا، لا يعاني أوسيمهن حاليا من أي عوارض ولم يخالط أيا من لاعبي الفريق»، حسب ما ذكرته «فرانس برس».

وعاد أوسيمهن إلى إيطاليا قادما من بلجيكا حيث سمح له ناديه متابعة علاجه، وكان نابولي أنفق مبلغا قياسيا للنادي من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيري الدولي من نادي ليل الفرنسي في صفقة بلغت 80 مليون يورو في عقد لمدة خمس سنوات مطلع الموسم الحالي.

وسجل أوسيمهن هدفين في ست مباريات، لكنه غاب عن الملاعب منذ الثامن من نوفمبر الماضي بداعي الإصابة.

ويحتل نابولي المركز الخامس في الدوري الإيطالي وهو سيواجه كالياري غدا الأحد لدى استئناف النشاط المحلي، بعد توقف قصير خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.