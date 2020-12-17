مانويل نوير يحصد جائزة أفضل حارس في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 08:44 مساء
مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ

حصد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، جائزة أفضل حارس في العام 2020، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتنافس مع نوير على هذه الجائزة، في القائمة النهائية، كل من يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وقدّم الحارس العملاق موسمًا رائعًا مع البايرن، وساهم في حصد 5 ألقاب هذا العام، هي الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الألماني، والسوبر الأوروبي.

يشار إلى أن مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، ألغت جوائزها هذا العام، بسبب جائحة كورونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سون هيونج يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2020 (فيديو)
رياضة عالمية
السعودية تبدأ حملة تطعيم على ثلاث مراحل ضد «كورونا».
دولى
إصابة ماكرون بفيروس «كورونا»
دولى
للمرة الأولى.. «يونيسف» تسهم في إطعام أطفال في بريطانيا وسط انتقادات لحكومة ...
دولى
الإعلان عن أول محطة فحص لفيروس «كورونا» تعمل بشكل آلي
دولى
أميركا تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بـ«كورونا»
دولى
«وول ستريت جورنال»: مساعٍ أميركية لمحاكمة صانع متفجرات «لوكيربي» الموجود في ...
ليبيا
النيابة العامة الفرنسية تطلب الموافقة على ترحيل صهر بن علي إلى تونس
دولى
بعد نداء ليبيا.. «كاف»: 21 مدربا مهددون بالاستبعاد من مقاعد القيادة في دوري ...
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء يجب نقلهم إلى المستشفى حتى لو كانت أعراض «كورونا» بسيطة