«وادا» ترحب بالنصر في قضية المنشطات الروسية «التاريخية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 08:24 مساء
منتخب روسيا

رحبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» بقرار محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، اليوم الخميس، باستبعاد روسيا لمدة عامين من المشاركة في البطولات العالمية الكبرى، بينها أولمبياد طوكيو الصيفي المؤجل للعام 2021 والألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، لخرقها قواعد مكافحة المنشطات.

وقال رئيس الوكالة العالمية ويتولد بانكا في بيان إن «الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سعيدة بفوزها بهذه القضية التاريخية».

وأضاف أن محكمة التحكيم الرياضية «أكدت بوضوح استنتاجاتنا بأن السلطات الروسية تلاعبت بوقاحة وبشكل غير قانوني ببيانات مختبر موسكو للتغطية على برنامج منشطات ممنهج».

وأعرب بانكا عن «خيبة أمله» لأن المحكمة لم تصادق على توصية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات باستبعاد روسيا لمدة أربع سنوات.

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