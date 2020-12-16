ريال مدريد يواصل صحوته ويطارد سوسييداد وأتلتيكو في صدارة «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 03:49 مساء
مهاجم ريال مدريد بنزيمة (فرانس برس)

لحق ريال مدريد بثنائي الصدارة ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد بفوزه على أتلتيك بلباو (3-1) في مباراة مبكرة من المرحلة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء «الليغا».

وتساوت أرصدة الفرق الثلاثة مع 26 نقطة لكل منها لكن سوسييداد بقي متصدرا أمام أتلتيكو وريال بفارق الأهداف، ويستطيع سوسييداد الانفراد بالمركز الأول في حال خرج بنقطة واحدة من مباراته مع مضيفه برشلونة، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتابع ريال مدريد صحوته في الآونة الأخيرة، فبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، نجح في الفوز في مباراته الحاسمة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بثنائية الفرنسي بنزيمة، قبل أن يلحق بأتلتيكو أول خسارة له هذا الموسم بالفوز عليه بهدفين نظيفين أيضا في دربي العاصمة الإسبانية.

في المقابل، يمر بلباو بفترة سيئة بعد أن فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري.

أجرى مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان تعديلا وحيدا على التشكيلة التي خاضت الدربي وخرجت فائزة على أتلتيكو مدريد 2-صفر الأسبوع الماضي، حيث شارك لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بدلا عن البرازيلي كاسيميرو الموقوف.

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