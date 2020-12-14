قرعة نارية في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 02:59 مساء

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات شرسة بين الأندية المتنافسة، حيث تقرر أن يلتقي برشلونة الإسباني مع باريس سان جرمان الفرنسي، بينما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره لايبزيج الألماني، وضرب بايرن ميونخ حامل اللقب موعدًا مع لاتسيو الإيطالي.

وتأهل 16 ناديًا إلى منافسات ثمن نهائي «تشامبيونزليغ» وهي: بايرن ميونخ الألماني، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وليفربول الإنجليزي، وتشيلسي الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي.

أما أصحاب المراكز الثانية: أتليتكو مدريد الإسباني، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وبورتو البرتغالي، وأتالانتا الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، ولاتسيو الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، ولايبزيج الألماني.

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

-أتليتكو مدريد الإسباني x تشيلسي الإنجليزي.

-بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني X مانشستر سيتي الإنجليزي.

-لاتسيو الإيطالي X بايرن ميونخ الألماني.

-لايبزيج الألماني X ليفربول الإنجليزي.

-بورتو البرتغاليX يوفنتوس الإيطالي.

-برشلونة الإسباني X باريس سان جرمان الفرنسي.

-إشبيلية الإسباني X بوروسيا دورتموند الألماني.

-أتالانتا الإيطالي X ريال مدريد الإسباني.

وتقام مباريات جولة الذهاب في دور الـ16 للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021، فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من مارس 2021.

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