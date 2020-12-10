أول تعليق من كونتي على مغادرة إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 02:40 مساء
المدرب الإيطالي أنطوينو كونتي. (أرشيفية : إنترنت)

علق المدرب الإيطالي أنطوينو كونتي، المدير الفني لفريق الإنتر، على خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء بملعب جيوزيبي مياتزا في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال كونتي في تصريحات إلى شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا: «هناك الكثير من خيبة الأمل، إذا لم تسجل فلن تفوز، في دوري الأبطال لم نكن محظوظين مع الحكام والVAR، لم أصدق أننا لم نسجل هدفا في 180 دقيقة ضد شاختار، لديهم حارس رائع».

وفشل رجال المدرب كونتي في تشكيل خطورة حقيقية على شاختار خلال دقائق المباراة، وبذلك يودع دوري الأبطال بعدما تذيل المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يتأهل شاختار للدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث.

وأصبح الإنتر الفريق الإيطالي الوحيد في دوري أبطال أوروبا، الذي لم يتأهل، حيث تأهلت فرق يوفنتوس ولاتسيو وأتلانتا لدور الستة عشر.

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