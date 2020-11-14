فرنسا تجرد البرتغال من لقب دوري الأمم الأوروبية وتبلغ نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 11:50 مساء
مباراة سابقة بين منتخبا فرنسا والبرتغال. (أشيفية: الإنترنت)

جردت فرنسا بطلة العالم مضيفتها البرتغال من لقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عندما تغلبت عليها 1-صفر، السبت، بملعب «دا لوش» في لشبونة، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وباتت أول المتأهلين إلى نصف النهائي.

وتدين فرنسا بتأهلها إلى لاعب وسط تشلسي الإنجليزي نغولو كانتي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53.

وحققت فرنسا الأهم كون الفوز حسم أمر بطاقة المجموعة حيث انفردت بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط والمواجهتين المباشرتين عن البرتغال (تعادلا سلبا في الجولة الثالثة)، قبل الجولة السادسة الأخيرة المقررة الثلاثاء المقبل.

وضمنت فرنسا تأهلها بغض النظر عن نتيجتي المباراتين الاخيرتين الثلاثاء عندما تحل البرتغال على كرواتيا، وتستضيف فرنسا كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018.

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