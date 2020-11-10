«فورمولا 1» تعلن 23 سباقًا في 2021 بينها السعودية لأول مرة

فورمولا 1». (أرشيفية : إنترنت)

تضمنت روزنامة العام 2021 لسيارات «فورمولا 1» رقمًا قياسيًّا من السباقات بلغ 23، بينها السعودية التي ستنظم الجائزة الكبرى للمرة الأولى، وتحديدًا في 28 نوفمبر في جدة، وذلك على الرغم من استمرار فيروس «كورونا المستجد».

وباتت السعودية ثالث دولة عربية تحتضن سباقات «فورمولا 1» بعد البحرين (حلبة صخير) والإمارات (حلبة ياس مارينا في أبو ظبي).

في المقابل، لم تتضمن الروزنامة جائزة فيتنام الكبرى بسبب إيقاف عمدة هانوي بتهمة الفساد، لكن تاريخ 25 أبريل الذي كان مقررًا أصلًا لإقامة السباق الأخير سيبقى قائمًا بانتظار إيجاد حلبة جديدة لاحتضانه في هذا التاريخ، في حين ستقام جائزة البرازيل الكبرى على حلبة إنترلاغوس في ساو باولو وليس في ريو دي جانيرو، حيث لم تبدأ الأعمال في الحلبة الجديدة.

وبعد إلغاء سباق هذا العام في هولندا، سيقام هذه المرة في 5 سبتمبر على حلبة زاندفورت علمًا بأن البلاد المنخفضة لم تستضف أي سباق في «فورمولا 1» منذ العام 1985.

وكان موسم 2020 شهد تقليص عدد السباقات من 22 إلى 17، حيث يتصدر الترتيب العام سائق «مرسيدس» البريطاني لويس هاميلتون المرشح لإحراز لقبه السابع ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر.