«فورمولا 1» تعلن 23 سباقًا في 2021 بينها السعودية لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 06:42 مساء
فورمولا 1». (أرشيفية : إنترنت)

تضمنت روزنامة العام 2021 لسيارات «فورمولا 1» رقمًا قياسيًّا من السباقات بلغ 23، بينها السعودية التي ستنظم الجائزة الكبرى للمرة الأولى، وتحديدًا في 28 نوفمبر في جدة، وذلك على الرغم من استمرار فيروس «كورونا المستجد».

وباتت السعودية ثالث دولة عربية تحتضن سباقات «فورمولا 1» بعد البحرين (حلبة صخير) والإمارات (حلبة ياس مارينا في أبو ظبي).

في المقابل، لم تتضمن الروزنامة جائزة فيتنام الكبرى بسبب إيقاف عمدة هانوي بتهمة الفساد، لكن تاريخ 25 أبريل الذي كان مقررًا أصلًا لإقامة السباق الأخير سيبقى قائمًا بانتظار إيجاد حلبة جديدة لاحتضانه في هذا التاريخ، في حين ستقام جائزة البرازيل الكبرى على حلبة إنترلاغوس في ساو باولو وليس في ريو دي جانيرو، حيث لم تبدأ الأعمال في الحلبة الجديدة.

وبعد إلغاء سباق هذا العام في هولندا، سيقام هذه المرة في 5 سبتمبر على حلبة زاندفورت علمًا بأن البلاد المنخفضة لم تستضف أي سباق في «فورمولا 1» منذ العام 1985.

وكان موسم 2020 شهد تقليص عدد السباقات من 22 إلى 17، حيث يتصدر الترتيب العام سائق «مرسيدس» البريطاني لويس هاميلتون المرشح لإحراز لقبه السابع ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة صائب عريقات بعد إصابته بـ«كورونا»
عربى
كواليس ملتقى تونس.. تباين حول ترتيب الأولويات.. ومطالب بحكومة تعيد الاستقرار قبل...
ليبيا
إبراهيموفيتش يتخلى عن تسديد ركلات الجزاء لمصلحة كيسييه
رياضة عالمية
صولة يستعيد ذكريات بطولة أفريقيا 1982 بصحبة العيساوي والكوافي
رياضة عالمية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرحب بـ«نبأ سار»
دولى
«كورونا» يضرب صناعة الفراء في العالم
منوعات
الانتخابات الأميركية: ماذا سيحدث حتى 20 يناير.. وما خطة بايدن الانتقالية؟
دولى
شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: لا أجيد الدبلوماسية حين يكون الحديث عن الإسلام ...
عربى
جورج بوش يهنئ بايدن ويشيد بنزاهة الانتخابات الأميركية
دولى
تقرير لـ«المركزي» يدعو إلى تعزيز المنافسة بين البنوك وخفض مستويات التركز المصرفي
ليبيا
92.48 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف التجارية و16.65 مليار حجم الائتمان ...
ليبيا
في خطاب إعلان النصر .. بايدن يتعهد أن يكون «رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى ...
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مياه الصرف الصحي تكشف مبكرا تفشي «كورونا»