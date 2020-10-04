أرسنال يتخطى شيفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي

مباراة أرسنال وشيفيلد في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

نجح أرسنال في تحقيق انتصار مهم أمام شيفيلد يونايتد بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ونيكولاس بيبي، من تسجيل هدفي الجانرز في الدقائق 61 ، 64 من عمر المباراة، بينما سجل هدف شيفيلد الوحيد ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة 84 من اللقاء.

بهذه النتيجة ارتقى أرسنال للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، وخسارة وحيدة من ليفربول، بينما شيفيلد يونايتد يفشل في تحقيق أي نقطة حتى الآن بعد أربع جولات من البطولة.