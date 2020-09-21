راكيتيتش يعتزل اللعب الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 05:29 مساء
إيفان راكيتيتش. (تويتر)

وجه الاتحاد الكرواتي لكرة القدم الشكر لنجمه المخضرم إيفان راكيتيتش، نجم فريق إشبيلية الإسباني، مؤكدًا أنه قرر إنهاء مسيرته الدولية مع المنتخب الكرواتي.

وقال الاتحاد الكرواتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وفقًا لـ«سبورت 360»: «بعد 106 مباريات، و15 هدفًا، إيفان راكيتيتش يودع المنتخب الوطني.. شكرا على كل شيء قدمته».

وأضافت تغريدة الاتحاد الكرواتي في مداعبة لنجم برشلونة السابق: «إذا كنا أمام ركلة خامسة حاسمة، سنقوم بالاتصال بك».

وبدأ راكيتيتش مشواره الدولي العام 2007، بينما خاض مواجهته الدولية الأخيرة أمام المنتخب الويلزي، في الثالث عشر من أكتوبر العام 2019، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

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