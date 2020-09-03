عقبة وحيدة تهدد انتقال سواريز إلى يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 02:59 مساء
الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية عن عقبة قانونية أمام الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، تهدد انتقاله لصفوف يوفنتوس هذا الصيف.

وأشارت جريدة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، اليوم الخميس، وفقًا لـ«كورة»، إلى أن سواريز يلعب في الليجا ضمن قائمة لاعبي الاتحاد الأوروبي وليس الأجانب، نظرًا لأن زوجته صوفيا تحمل جواز سفر إيطاليا.

وأضافت: «للعب في الدوري الإيطالي، فإن جواز سفر الزوجة ليس كافيًا، وسيتوجب على سواريز اجتياز اختبارا صغيرًا حتى يتمكن من اللعب بشكل طبيعي ضمن قائمة اللاعبين داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يتبقى تفاصيل صغيرة ليتمكن من توقيع عقود انضمامه ليوفنتوس».

وأفادت تقارير مؤخرًا، بأن سواريز توصل لاتفاق شخصي مع يوفنتوس للانضمام لصفوف السيدة العجوز، لكن يتعين فسخ عقده مع برشلونة.

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