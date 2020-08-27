رسميا.. هدف رونالدو في ليون يتوج بالأفضل في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 10:28 مساء
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

حقق مهاجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل هدف في دوري الأبطال خلال موسم 2019-2020، بعد فوزه بتصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للبطولة.

وتواجد رونالدو ضمن قائمة المرشحين بهدفه الثاني في شباك ليون، خلال مباراة إياب ثمن النهائي، والتي فاز فيها يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، قبل خروجه بفارق المواجهات المباشرة.

وتنافس البرتغالي على الجائزة مع لويس سواريز ولاوتارو مارتينيز ولاعبين آخرين، لكنه حقق في النهاية المركز الأول بفضل التصويت.

يذكر أن بايرن ميونخ توج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده من الألقاب في البطولة إلى 6 ألقاب، بعد فوزه على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

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