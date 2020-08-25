رئيس كتالونيا يودع ميسي برسالة مؤثرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 10:23 مساء
الأرجنتيني ليونيل ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

وجه كيم تورا، رئيس مقاطعة كتالونيا، رسالة وداعية للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بعد إعلان اللاعب رغبته في الرحيل عن البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للتقارير الإسبانية، أرسل ميسي فاكسا رسميا لنادي برشلونة يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

ونشر تورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وفقًا لـ«آس» صورة تجمعه بميسي وعلق عليها قائلا: «ستظل كاتالونيا منزلك دائمًا».

وأضاف: «شكرا جزيلا لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة، لقد كنا محظوظين بما يكفي لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع أفضل لاعب في العالم.. رياضي نبيل لن ننساك أبدًا يا ليونيل ميسي».

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