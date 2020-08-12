يوفنتوس يُعلن رحيل ماتويدي

الفرنسي بليز ماتويدي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رحيل لاعب خط وسطه الفرنسي، بليز ماتويدي، بعد قضاء ماتويدي ثلاثة أعوام في صفوفه، وانتهاء عقده.

وانتقل ماتويدي إلى يوفنتوس قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في العام 2017.

وفاز ماتويدي بخمس بطولات مع الفريق الإيطالي، منها ثلاث بطولات دوري إيطالي، وبطولة كأس إيطاليا وبطولة كأس سوبر إيطاليا.

ووجه يوفنتوس، في بيان له، وفقًا لـ«كورة»، الشكر لماتويدي على ما قدمه للنادي خلال الثلاث سنوات الماضية، متمنيا له التوفيق في مستقبله.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإيطالية أشارت إلى أن ماتويدي سينضم إلى فريق إنتر ميامي الأميركي، الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.