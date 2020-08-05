إنترميلان ومانشستر يونايتد يتأهلان لربع نهائي الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 11:35 مساء
مانشستر يونايتد. (تويتر)

حقق ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي، وذلك على حساب فريقي لاسك لينز النمساوي وخيتافي الإسباني.

وعلى أرض ملعب أولد ترافورد في مانشستر، تمكن الشياطين الحُمر من التأهل لربع النهائي بعد الفوز على ضيوفهم بهدفين لهدف، واستفاد الفريق من أفضلية نتيجة الذهاب التي انتهت بخُماسية نظيفة لليونايتد أيضاً.

هدف المُباراة الأول سجله الضيوف عن طريق فيليب فيسنجر في الدقيقة 55 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل جيسي لينجارد لليونايتد في الدقيقة 57 بعد هجمة رائعة، ليعود أنتوني مارسيال مُسجلاً الهدف الثاني للشياطين الحُمر في الدقيقة 88.

وعلى أرض ملعب فيلتينس أرينا في مدينة جيلسينكيرشن الألمانية، انتزع إنترميلان تأهلاً مثيراً لدور ربع النهائي بعد الفوز على خيتافي الإسباني بهدفين دون رد، سجل هدفي النيراتزوي روميلو لوكاكو في الدقيقة 33 وكريستيان إيركسن في الدقيقة 83.

وسيواجه إنترميلان في المُباراة المقبلة ضد الفائز من مواجهة باير ليفركوزن الألماني ورينجرز الأسكتلندي وكان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى ألمانياً بثلاثة أهدافٍ لهدف، فيما سيواجه اليونايتد فريق كوبنهاجن الدنماركي الذي تأهل على حساب اسطنبول باشاك شهير التركي.

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