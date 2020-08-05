رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 07:36 مساء
نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا. (أرشيفية : إنترنت)

أبدى رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، رأيه في مسألة عودة نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، والتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز.

وقال بارتوميو، في تصريحات لشبكة «بين سبورتس»، وفقًا لـ«في الجول»: «أولا يجب أن يريد باريس سان جيرمان بيع نيمار، لكن الأمر لا يشغلنا في الوقت الراهن، نحن نركز على دوري أبطال أوروبا».

وأوضح: «لاوتارو مارتينيز؟ عندما ينتهي دوري أبطال أوروبا سنتحدث عن الصفقات بكل تأكيد.. النادي يمتلك عددًا من اللاعبين الكبار، نحن نستهدف التعاقد مع اللاعبين الجيدين، ولكن يجب أن ننظر إلى الوضع المالي».

وتطرق بارتوميو للحديث عن تجديد عقد مارك تير شتيجن، حارس البارسا، مشيرًا: «أنه شخص وحارس مرمى رائع، لقد أثبت ذلك.. بالتأكيد سوف يجدد عقده مع برشلونة، إنه لاعب شاب وسيبقى معنا لسنوات طويلة، عندما تنتهي هذه الظروف سنتحدث معه حول التجديد».

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