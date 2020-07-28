برشلونة يستعيد ديمبلي بعد غياب 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 08:38 مساء
الفرنسي عثمان ديمبلي المحترف بصفوف برشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

عاد المهاجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي، إلى صفوف فريقه «برشلونة» الإسباني بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية، اليوم الثلاثاء، وفقًا لـ«جول» إن ديمبلي عاد لتدريبات «برشلونة» بعد تعافيه من الإصابة وتجاوزه اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد. »

ولم يشارك ديمبلي في أي مباراة مع «برشلونة» منذ نوفمبر الماضي، كما لم يخض أي مباراة تحت قيادة المدرب كيكي سيتين؛ بسبب الإصابات المتلاحقة التي أثرت عليه بالسلب منذ انتقاله للنادي الكاتالوني في 2017 قادمًا من «بروسيا دورتموند» الألماني.

وتعرض ديمبلي لإصابة عضلية في الفخذ اليمنى خلال مباراة «برشلونة» أمام «دورتموند» في نوفمبر الماضي ولم يشارك مع الفريق منذ ذلك الحين.

وبات ديمبلي جاهزًا للمشاركة مع «برشلونة» في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي الفريق مع «نابولي الإيطالي الشهر المقبل في إياب دور الـ16 على ملعب «كامب نو».

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