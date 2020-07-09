اشتباه في «كورونا».. ضربة جديدة في صفوف «زيدان»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 04:30 مساء
البرازيلي فينيسيوس جونيور. (إنترنت)

غاب البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن التدريبات الجماعية التي خاضها فريق ريال مدريد صباح اليوم الخميس، استعدادًا لاستقبال ديبورتيفو ألافيس غدًا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعقد زين الدين زيدان مؤتمرًا صحفيًا تحدث خلاله عن السبب الحقيقي وراء غياب اللاعب عن التدريبات، ألا وهو: النتائج السيئة لتحليل فيروس كورونا الذي أجراه اللاعب، وجاء في تصريحات زيدان: «ليست الحقيقة في أن اللاعب يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، وإنما أحيانًا تكون نتيجة الفحص خاطئة ويجب تكرار الفحص، لقد خضع اللاعب لفحص هذا الصباح وسنعرف النتيجة مساءً»، وفقا لما نقله «آس بالعربي».

وما زالت المشكلات تلاحق زيدان، إذ انضم إلى قائمة الغيابات كذلك البرازيلي مارسيلو بسبب تعرضه لإصابة صغيرة، وظل يتدرب منفردًا بداخل مرافق النادي، ويغيب عن لقاء ألافيس كذلك قائد الفريق سيرجيو راموس وزميله داني كارفاخال بسبب تراكم البطاقات، بالإضافة إلى المصاب ناتشو هيرنانديز وستصعب مسألة غياب مارسيلو من مهمة زيدان في تشكيل خط دفاع قوي قادر على حسم الثلاث نقاط لاستعادة فارق النقاط مع برشلونة إلى أربع.

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