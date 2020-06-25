«لا أرغب في اللعب معك مجددا».. تصاعد حدة الخلاف بين ندومبيلي ومورينيو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 01:33 مساء
ندومبيلي ومديره الفني مورينيو. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية عن تصاعد وتيرة الخلاف بين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بتوتنهام، جوزيه مورينيو، ولاعبه تانجاي ندومبيلي، بعدما غضب اللاعب بسبب انتقادات مدربه له.

وقالت شبكة «ESPN» في تقرير نشرته، وفقًا لـ«في الجول»، إن الخلاف نشب يوم الإثنين خلال تدريبات الفريق، واستمر حتى توجه الثنائي إلى مكتب المدرب البرتغالي.

وأوضح التقرير أن مورينيو أخبر ندومبيلي، أنه ليس لائقا لكي يبدأ مباراتي توتنهام ضد مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، وهو ما تسبب في إغضاب اللاعب كثيرا، خصوصا أنه أجرى تدريبات إضافية خلال فترة توقف كرة القدم.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب بعد ذلك أخبر جوزيه مورينيو، أنه لا يرغب أبدا في اللعب مجددا تحت إمرته.

ووجد ندومبيلي على مقاعد بدلاء توتنهام خلال مباراتي يونايتد ووست هام، حتى إن مورينيو صرح بعد المباراة الأخيرة قائلا إنه لم يكن بحاجة إليه. 

وأوضح التقرير أن روماين فيرنانديز ومنير سيدهم وكيلي أعمال اللاعب يحاولان حاليا حل المشكلة بين الاثنين، لكن يبدو أن الخلاف قد وصل إلى طريق مسدود بينهما.

وانضم ندومبيلي إلى توتنهام قادما من ليون في الصيف الماضي بمبلغ 55 مليون جنيه استرليني، ولم يبدأ سوى 17 مباراة مع الفريق اللندني في كل المسابقات من أصل 27 مواجهة خاضها مع الفريق. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن أندية برشلونة وباريس سان جيرمان ترغب في ضمه.

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