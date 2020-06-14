ريال مدريد يقهر إيبار بثلاثية في الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 10:02 مساء
فريق ريال مدريد. (صفحة النادي عبر تويتر)

فاز ريال مدريد، على نظيره ايبار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وسجل توني كروس الهدف الأول لريال مدريد في وقت مبكر من زمن اللقاء، بعد مرور 4 دقائق، قبل أن يضيف سيرجيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 30.

واحرز مارسيلو الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في الدقيقة 37، لكن إيبار رفض الخروج دون أن يهز شباك الريال ليسجل بيدرو بيجاس الهدف الوحيد لفريق إيبار في الدقيقة 61.

بهذا الفوز، وصل ريال مدريد إلى النقطة 59 نقطة بالمركز الثاني في جدول الترتيب خلف برشلونة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة بالمركز السادس عشر.

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