غدًا.. رونالدو يشارك في تدريبات يوفنتوس بعد انتهاء الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 08:52 مساء
نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو. (إنترنت : أرشيفية)

يعود نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى تدريبات فريقه غدًا الثلاثاء، وسط استعدادات أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إيطاليا لاستئناف الموسم الكروي.

وينهي قائد المنتخب البرتغالي فترة العزل المنزلي التي امتدت لـ14 يوما اليوم الإثنين، وفقًا لـ«جول»، بعد سفره إلى إيطاليا قادماً من ماديرا، وسينضم للتدريبات الفردية في الملعب التدريبي للنادي الإيطالي.

وكان رونالدو عاد إلى مدينة تورينو الإيطالية قادمًا من ماديرا بالبرتغال قبل قرابة أسبوعين، ودخل الحجر الصحي المنزلي بعد شهرين من توقف الدوري الإيطالي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة حر خانقة تضرب الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا
عربى
«موديرنا» الأميركية تعلن نتائج إيجابية في المرحلة الأولى لتجارب لقاحها ضد فيروس ...
دولى
وفاة طيار إثر تحطم طائرة عروض جوية في كندا
دولى
«بركان الغضب» تعلن السيطرة على منظومة دفاع جوي روسية في قاعدة الوطية
ليبيا
ألمانيا: سلاحنا لا يزال يصل إلى أيدي المتورطين في الصراع الليبي
ليبيا
حكومة الوفاق: حظر كلي خلال أيام عيد الفطر المبارك
ليبيا
رحل في مثل هذا الشهر.. فقيد الرياضة والأدب والشعر محمد معتوق
رياضة محلية
خلونا نحلموا - (الحلقة 3)
فيديو
الولايات المتحدة تطلق بـ«نجاح» طائرة فضائية مسيرة لإجراء تجارب في المدار
دولى
مستشار بالحكومة الصينية يحذر من موجة إصابات ثانية محتملة بـ«كوفيد-19»
دولى
مقهى نيوزيلندي يرفض استقبال رئيسة الوزراء
منوعات
بالصور.. انقلاب شاحنة خرسانة على سيارة خاصة ببنغازي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجن أو الغرامة عقوبة من لا يرتدي الكمامة في هذه الدول