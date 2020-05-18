غدًا.. رونالدو يشارك في تدريبات يوفنتوس بعد انتهاء الحجر الصحي

نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو. (إنترنت : أرشيفية)

يعود نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى تدريبات فريقه غدًا الثلاثاء، وسط استعدادات أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إيطاليا لاستئناف الموسم الكروي.

وينهي قائد المنتخب البرتغالي فترة العزل المنزلي التي امتدت لـ14 يوما اليوم الإثنين، وفقًا لـ«جول»، بعد سفره إلى إيطاليا قادماً من ماديرا، وسينضم للتدريبات الفردية في الملعب التدريبي للنادي الإيطالي.

وكان رونالدو عاد إلى مدينة تورينو الإيطالية قادمًا من ماديرا بالبرتغال قبل قرابة أسبوعين، ودخل الحجر الصحي المنزلي بعد شهرين من توقف الدوري الإيطالي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).