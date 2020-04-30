بعد إنهاء الموسم.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

مباراة سابقة بين باريس سان جرمان وليون (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنها اتبعت الأوامر الصحية للحكومة الفرنسية بتفعيل الإيقاف النهائي لموسم الدرجة الأولى.

وأكدت في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن مجلس إدارتها اعتمد ترتيبا توج من خلاله باريس سان جرمان باللقب ويحرم ليون من التأهل إلى المسابقات القارية.

وكشفت الرابطة عن «الترتيب النهائي» الذي ضمن من خلاله مرسيليا ورين تأهلهما إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل, فيما كان ليون السابع أبرز الخاسرين كونه جاء خارج المراكز المؤهلة للمسابقتين القاريتين لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

وسيهبط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما يصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى، مما سيؤدي إلى موجة من النزاعات أمام المحاكم الرياضية والإدارية.