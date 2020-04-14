اجتماع لتنفيذية «يويفا» لمناقشة تأثيرات «كورونا» على كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 07:01 مساء

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الثلاثاء، إن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعا آخر في 23 أبريل الجاري للمناقشة بشأن أزمة وباء فيروس «كورونا المستجد» وتأثيرها على كرة القدم.

وأوضح «يويفا»، وفقًا لـ«الرياضية»، أن اجتماع اللجنة التنفيذية في 23 أبريل، سيكون عبر دائرة الفيديو المغلقة، بعد مشاورات مع جميع الاتحادات الوطنية الــ55 الأعضاء في «يويفا».

وكان «يويفا» قد منح الأولوية لمسابقات الدوري والكأس المحلية عندما اتخذ قرار تأجيل كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 إلى العام المقبل، كما علق منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك على الأرجح حتى تستكمل المنافسات المحلية.

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