هل حدد «يويفا» موعدًا لاستكمال دوري أبطال أوروبا؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 09:30 مساء
كأس دوري أبطال أوروبا. (أرشيفية : إنترنت)

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وجود موعد نهائي في الثالث من أغسطس لاستكمال دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما نقلت تقارير عن رئيس اليويفا ألكسندر شيفرين قوله إن المسابقة يجب أن تنتهي بحلول هذا التاريخ.

وأوضح «يويفا» في بيان وفقًا لـ«العربية»: ذكر تقرير أن ألكسندر شيفرين رئيس يويفا أبلغ تسي.دي.إف في ألمانيا بأن دوري الأبطال يجب أن ينتهي بحلول الثالث من أغسطس.. هذا ليس صحيحاً.. الرئيس كان في غاية الوضوح ولم يحدد تواريخ محددة لإنهاء الموسم.

وتابع: «يحلل الاتحاد في الوقت الحالي كل الخيارات لاستكمال الموسمين المحلي والأوروبي مع اتحاد الأندية الأوروبية وروابط بطولات الدوري الأوروبية في مجموعة العمل التي بدأ عملها في 17 مارس. أولوية كل أعضاء مجموعة العمل الحفاظ على الصحة العامة».

وأضاف: «بعد ذلك علينا العثور على حلول لاستكمال المسابقات. يتم دراسة الخيارات حاليا لإقامة المباريات في يوليو وأغسطس إذا دعت الحاجة، وفقا لتواريخ استئناف اللعب وإذن السلطات الوطنية».

وتم تعليق مباريات الدوري في كافة أنحاء أوروبا تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا. وتوقف دوري الأبطال، بينما كان دور الستة عشر لم ينتهِ بعد.

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