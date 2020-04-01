«يويفا» يصدر حزمة من القرارات الجديدة بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 05:09 مساء
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين. (أرشيفية : إنترنت)

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حزمة من القرارات الجديدة، بشأن الدوريات المحلية والأوروبية، بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد.»

وأعلن «يويفا» تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في يونيو المقبل، حتى إشعار آخر.
كما قرر  تعليق مباريات دوري أبطال أوروبا، وتأجيل كل المباريات الأوروبية، بما في ذلك اللقاءات الودية الدولية، حتى إشعار آخر.

وكان الـ«يويفا» قرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إلى العام المقبل، وتأجيل المباراة النهائية لكل من بطولتي دوري الأبطال الأوروبي والدوري الأوروبي من موعدها المحدد في مايو المقبل لأجل غير مسمى بسبب الفيروس الوبائي.

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