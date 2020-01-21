75 عامًا.. الاتحاد المصري يقيد أكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 11:00 مساء
مصر تقيد أكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم. (المركز الإعلامي للاتحاد المصري)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قيد أكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم، خلال فترة القيد الشتوية الحالية.

وذكر الاتحاد عبر حسابه على «فيسبوك»، أن اللاعب هو المصري عز الدين بهادر، ويبلغ من العمر 75 عامًا، وتم قيده ضمن فريق نادي 6 أكتوبر، بأندية القسم الثالث المصري.

ويستعد عز الدين لدخول موسوعة «جينيس» العالمية للأرقام القياسية، مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعا لها مندوبي الموسوعة.

وكان وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، استقبل في مكتبه اللاعب ومسؤولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

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