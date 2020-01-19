قطار ليفربول لا يتوقف ويدهس مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

فريق ليفربول الإنجليزي. (تويتر)

واصل قطار فريق ليفربول انتصاراته، بعدما حقق الفوز على نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «الأنفيلد» ضمن مباريات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أول أهداف ليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز، في الدقيقة الـ14 من خلال رأسية قوية، وتعاقبت محاولات أصحاب الأرض لتعزيز النتيجة، حتى ظهر نجم المنتخب المصري محمد صلاح ليحرز الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من عمر المباراة (93).

بهذه النتيجة حصل ليفربول على ثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، متفوقا بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، بينما جاء مانشستر يونايتد في المركز الخامس، برصيد 34 نقطة.