محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 05:20 مساء
الدولي المصري محمد صلاح. (أرشيفية : إنترنت)

توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رسميًا، بجائزة أفضل هدف في العقد الأخير مع الريدز، وذلك بعد شهر من تصويت مشجعي الفريق.

وكشف ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن فوز هدف محمد صلاح الذي أحرزه في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي فبراير 2018، بجائزة الأفضل خلال العقد الأخير. 

وأعلن النادي عن بدء التصويت للجماهير في ديسمبر الماضي، وكان الاختيار ما بين 10 أهداف ليفوز بها هدف صلاح في النهاية، وجاء هدف البلجيكي ديفوك أوريجي في شباك برشلونة بدوري الأبطال عام (2019) في المركز الثاني، وفي المركز الثالث تواجد الألماني إيمري كان في شباك واتفورد عام (2017).

وحسم 40 ألف صوت لقب هذه الجائزة، التي ذهبت لصالح، بهدفه الأسطوري في شباك السبيرز بعدما راوغ أكثر من 4 مدافعين داخل المنطقة، ثم سدد كرة قوية في شباك الحارس، وفقًا لـ«كورة».

وكانت الأهداف الـ10 التي تنافس على جائزة الأفضل في العقد الأخير مع ليفربول كالتالي..

2010 – فيرناندو توريس ضد سندرلاند

2011 – لويس سواريز ضد ستوك سيتي

2012 – لويس سواريز ضد نيوكاسل

2013 – لويس سواريز ضد نورويتش

2014 – دانييل ستوريدج ضد إيفرتون

2015 – فيليب كوتينيو ضد ساوثهامبتون

2016 – جوردن هندرسون ضد تشيلسي

2017 – إيمري كان ضد واتفورد

2018 – محمد صلاح ضد توتنهام

2019 – ديفوك أوريجي ضد برشلونة

يشار إلى أن محمد صلاح ينافس زميله السنغالي ساديو ماني، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي، على التتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2019، بالحفل المقرر إقامته في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية.

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