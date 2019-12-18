بالفيديو: هدف رائع لرونالدو يقود يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي

جانب من مباراة فريق يوفنتوس وسامبدوريا. (تويتر)

فاز فريق يوفنتوس على مضيفه سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 19 عن طريق باولو ديبالا، قبل أن يسجل جيانلوكا كابراري هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بالشوط الأول، سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول، موقتًا بانتظار مباراة إنتر ميلان أمام جنوه يوم السبت المقبل، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.