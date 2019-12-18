برشلونة Vs ريال مدريد.. أرقام وحقائق من «كلاسيكو الأرض»

مباراة سابقة بين كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد. (أرشيفية : إنترنت)

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى إسبانيا في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على «ملعب كامب نو»، لمشاهدة الحدث الأبرز في الليغا الإسبانية، مواجهة الكلاسيكو بين «ريال مدريد» وغريمه «برشلونة»، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، التي يتقاسمان صدارته بـ35 نقطة ويتفوق «البرسا» بفارق الأهداف.

وكان من المقرر إقامة مباراة «الكلاسيكو» يوم 26 أكتوبر لكن الاحتجاجات في إقليم كتالونيا على خلفية صدور حكم بسجن 9 من قيادات استفتاء الانفصال عن إسبانيا في 2017 أشعل المظاهرات في الإقليم وحال دون إقامة المباراة، وفقًا لـ«بوابة الأهرام».

ودائمًا ما تحمل مواجهات «برشلونة» و«ريال مدريد» عديد الأرقام، إليكم أبرز الأرقام بين الغريمين قبل موقعة «الكلاسيكو» المرتقبة، حسبما أفاد موقع «يلا كورة»...

- يعادل «برشلونة» غريمه «ريال مدريد» في عدد مرات الفوز بكلاسيكو الليغا برصيد 72 انتصارًا لكل منهما، مع العلم أن البارسا أحرز 288 هدفًا مقابل 286 للروخي بلانكوس، فيما انتهت 34 مباراة بالتعادل.

- انتصار «برشلونة» على الريال سيمنح البارسا التفوق على نظيره الملكي بالمواجهات المباشرة لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الإسباني، إذ يتساوى الفريقان بـ72 فوزًا لكل منهما بالمسابقة المحلية.

- حقق «برشلونة» انتصاره الـ96 في الكلاسيكو في جميع المسابقات بعد فوزه على «ريال مدريد» في سانتياغو برنابيو (1-0) خلال شهر مارس الماضي، مقابل 95 للميرينغي، بينما حسم التعادل نتيجة 51 لقاء.

- يفصل «برشلونة» هدف وحيد عن تسجيل هدفه الـ400 في تاريخ الكلاسيكو خلال جميع المسابقات، وأربعة أهداف عن معادلة رقم «ريال مدريد» الذي سجل 403 أهداف في شباك الفريق الكتالوني حتى الآن.

- «ريال مدريد» لم ينجح في الانتصار على «برشلونة» خلال آخر ست مواجهات بالليغا (خسر 4 وتعادل 2)، وهي ثاني أطول سلسلة لا فوز للملكي بتاريخ الكلاسيكو (7 مباريات انتهت بديسمبر 2011).

- ليونيل ميسي نجم «برشلونة» فشل في المساهمة بأي هدف في آخر ثلاث مباريات ضد «ريال مدريد» في جميع المسابقات، الأرجنتيني لم يسبق له عدم تسجيل أو صناعة أي هدف في أربع مباريات كلاسيكو متتالية.

سيرجيو راموس قائد «ريال مدريد» سيكون أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الكلاسيكو (43 مباراة) حال مشاركته الليلة، متجاوزًا كل من مانولو سانشيز، فرانشيسكو خينتو وتشافي هيرنانديز (42 مباراة لكل منهم).

- بعد مشاركته في 41 مباراة ضد «ريال مدريد»، ليونيل ميسي قائد «برشلونة» أمامه الفرصة لمعادلة الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة الفريق الكتالوني، كأكثر لاعبي البارسا مشاركةً في الكلاسيكو عبر تاريخه (42 لقاءً).

- يأمل الأوروغوياني لويس سواريز أن يكون ثالث لاعب من «برشلونة» يسجل 10 أهداف أو أكثر أمام «ريال مدريد» في الليغا بعدما زار شباك الفريق الملكي 9 مرات، بعد ميسي (18) وسيزار رودريغيز (12).

- باستثناء ميسي (11) وسواريز (9)، يعد الفرنسي أنطوان غريزمان أكثر لاعبي الليغا تسجيلاً للأهداف أمام «ريال مدريد» منذ موسم (2010-11)، إذ سجل 7 أهداف في 18 مباراة مع سوسييداد وأتلتيكو.

- سيرجي روبيرتو، الظهير الأيمن لـ«برشلونة»، صنع ستة أهداف في ثماني مباريات أمام «ريال مدريد» بالدوري الإسباني، خمسة منها إلى زميله لويس سواريز، أكثر من أي ثنائي آخر في الكلاسيكو خلال القرن الـ21.

- إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ«برشلونة» يسعى لمعادلة أطول سلسلة لا هزيمة لمدرب البارسا في الكلاسيكو بجميع المسابقات، التي حققها بيب غوارديولا بين أبريل 2011 إلى يناير 2012 (7 مباريات بلا هزيمة).

- سيصبح فالفيردي حال فوز «برشلونة» على «ريال مدريد» أكثر مدرب نجح في الفوز على الميرينغي خلال القرن الـ21 بواقع 10 انتصارات من أصل 29 مباراة، متفوقًا على بيب غوارديولا (9 انتصارات من 17 مباراة).

- زيدان مدرب «ريال مدريد» لم يتلقَ أي هزيمة في الأربع مباريات التي خاضها في «كامب نو» بجميع المسابقات، وقد يصبح أول مدرب في تاريخ الريال يحافظ على سجله بلا هزائم في خمس مواجهات كلاسيكو خارج الديار.