تسيتسيباس يتوج بلقب البطولة الختامية للتنس على حساب تييم

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا. (إنترنت)

توج اليوم الأحد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف سادسًا، بلقب البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين في لندن للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن فاز بصعوبة على النمساوي دومينيك ثيم في النهائي بمجموعتين لواحدة.

وبعد مباراة قوية، استمرت ساعتين و35 دقيقة، استطاع ثيم حسم المجموعة الأولى بصعوبة بعد اللجوء لشوط كسر التعادل بنتيجة 7-6 (8-6)، وشهدت المجموعة الثانية انتفاضة قوية من اللاعب اليوناني الشاب ليعدل الكفة بتفوق واضح (6-2)، وعادت المنافسة بقوة في المجموعة الحاسمة التي كانت فيها الأفضلية لتسيتسيباس بنتيجة 7-6 (7-4).

وبات تسيتسيباس (21 عامًا) أصغر لاعب يتوج باللقب منذ أن نجح في ذلك الأسترالي ليتون هويت العام 2001، كما أنه رابع لاعب تواليًا يتوج باللقب للمرة الأولى، وفقًا لوكالة «فرانس برس».