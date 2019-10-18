مهاجم أرسنال يتعرض لتهديدات بالقتل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 02:15 مساء
لاعبو أرسنال الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

تعرض نجم أرسنال الإنجليزي، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، للعديد من الإساءات العنصرية وتهديدات بالقتل، بعدما نشر صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» يظهر فيها محتفلًا مع زملائه بتحقيق الفوز وديًا على المغرب بنتيجة (3-2) خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وذكرت صحيفة «صن» البريطانية، أنه بعد قيام أوباميانغ بنشر صورة له رفقة زملائه بالمنتخب من غرفة الملابس بعد الانتصار على المغرب، تلقى اللاعب العديد من التهديدات بالقتل، ومنهم من توعده بتصفيته حال قدومه إلى المغرب من جديد، وفقًا لـ«سبورت 360».

وتعتبر العنصرية أزمة كبيرة في عالم كرة القدم خاصة في ملاعب أوروبا، حيث يعاني اللاعبون تحديدًا أصحاب البشرة السمراء من الهتافات والتعليقات غير اللائقة من الجماهير في المدرجات، ومن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم محاولات اتحادات الكرة محليًا وقاريًا وضع عقوبات صارمة للحد من تلك التجاوزات، وفقًا لـ«كورة».

وسجل أوباميانغ 7 أهداف مع أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد لعب 8 جولات، ويفصله هدف واحد عن تامي أبراهام (تشيلسي)، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) أصحاب صدارة ترتيب الهدافين، حسبما أفاد «سبورت 360».

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