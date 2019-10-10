بلجيكا أول المتأهلين لنهائيات أمم أوروبا.. ولوكاكو يصنع التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 11:11 مساء
المنتخب البلجيكي لكرة القدم. (إنترنت)

نجح المنتخب البلجيكي لكرة القدم، في أن يكون أول المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020، بعد فوز الساحق على ضيفه منتخب سان مارينو، بنتيجة (9-صفر)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة التاسعة.

افتتح روميلو لوكاكو التسجيل في الدقيقة 28، وسجل ناصر الشاذلي الهدف الثاني في الدقيقة 31، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 35 بواسطة مدافع سان مارينو بالخطأ في مرماه، وعاد لوكاكو لتسجيل الهدف بالرابع في الدقيقة 41، ثم سجل توبي آلدرفيلد الخامس في الدقيقة 43، وأضاف يوري تيليمانس الهدف السادس في الدقيقة 45، لينتهي الشوط بنتيجة (6-0).

وفي الشوط الثاني سجل أصحاب الأرض ثلاثة أهداف أخرى، عن طريق كريستيان بينتيكي في الدقيقة 78، والشاب ياري فيرشايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 84، وفي الدقيقة 90 سجل تيموثي كاستانيي التاسع، وفقًا لموقع «يلا شوط».

وعزز المنتخب الأحمر صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة، مع 21 نقطة من سبع مباريات، وبفارق 11 نقطة عن قبرص الثالثة، مع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية التصفيات، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين.

وقال موقع «بطولات»، نقلًا عن «فوتبول إيطاليا» إن روميلو لوكاكو أصبح أول لاعب في تاريخ بلجيكا يصل لـ50 هدفًا بقميص الشياطين الحمر عقب تسجيله ثنائية في شباك سان مارينو اليوم.

واستطاع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الوصول لـ50 هدفًا مع بلجيكا في 83 مباراة.

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