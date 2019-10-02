محمد صلاح يفلت بـ«ليفربول» من كمين سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا

الدولي المصري محمد صلاح أثناء مباراة ليفربول وسالزبورغ بدوري أبطال أوروبا. (إنترنت)

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا مثيرًا على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، بنتيجة (4-3)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف ليفربول، بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، كل من ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، وأندي روبرتسون في الدقيقة 25، ومحمد صلاح هدفين بالدقيقتين (36 و69)، فيما سجل أهداف سالزبورغ، كل من هوانغ هي تشان في الدقيقة 39، وتاكومي مينامينو في الدقيقة 56، وإيرلنغ هالاند في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد سالزبورغ عند 3 نقاط في المركز الثالث.